Fahrzeug beschädigt und geflüchtet

Unerlaubt von der Unfallstelle entfernte sich ein Fahrzeugführer am Dienstag oder Mittwoch in der Hammelburger Innenstadt. Nach Spurenlage muss das gesuchte Fahrzeug die Mönchsgasse in Richtung Von-Hess-Straße befahren haben und streifte hierbei einen am Fahrbahnrand geparkten Mazda. Als der Halter seinen Pkw am Mittwochmittag aufsuchte, stellte er die Beschädigung fest. Am Nachmittag des Vortages wurde der Wagen dort abgestellt. Der Sachschaden beläuft sich auf über 500 Euro. Die Polizei hofft nun auf Zeugen. Sachdienliche Hinweise zur Ermittlung des Unfallverursachers nimmt die PI Hammelburg unter Tel.: 09732/9060 entgegen. pol