Fahrzeug beschädigt: Hinweise erbeten

Eine 23-Jährige parkte in der Zeit von Montag, 8 Uhr, bis Dienstag, 20.45 Uhr, ihren weißen Kleinwagen der Marke VW Up in Ebenhausen in der Erlenstraße. Als sie am Dienstag zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, musste die junge Frau feststellen, dass ein bisher unbekannter Fahrzeugführer beim Ein- oder Ausparken den linken vorderen Kotflügel eingedrückt hat. Dabei entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 500 Euro. Zeugen, die Hinweise auf den oder die Täter geben können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Bad Kissingen unter der Tel.: 0971 /714 90 in Verbindung zu setzen. pol