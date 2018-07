Fahrzeug beschädigt Gartenmauer

pol



In den frühen Morgenstunden des Sonntags, zwischen 5 und 7.15 Uhr, hat ein bislang unbekannter Fahrzeugführer eine Mauer in der Hofeinfahrt eines Anwesens in der Beuerfelder Straße beschädigt. Da zu diesem Zeitpunkt reger Fahrzeugverkehr aufgrund eines Flohmarktes auf dem Sportplatz in Oberlauter herrschte, ist anzunehmen, dass während des Lieferverkehrs zum Flohmarkt ein Fahrzeug die Steinmauer demoliert hat. Die Coburger Polizeiinspektion ermittelt wegen einer Verkehrsunfallflucht. Der Sachschaden liegt bei mehreren Hundert Euro. Sachdienliche Zeugenhinweise zu dem Unfallflüchtigen nimmt die Polizeiinspektion Coburg unter 09561/645-209 entgegen.