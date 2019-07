Ein bislang unbekanntes Fahrzeug hat am Freitag zwischen 23 und 23.30 Uhr eine Straßenlaterne in der Zielstraße touchiert. Der Fahrer flüchtete vom Unfallort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. An der Laterne entstand ein Schaden von ungefähr 1500 Euro. Die Polizeiinspektion Hammelburg nimmt unter Tel.: 09732/9060 Hinweise entgegen. pol