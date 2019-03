Fahrzeug aus dem Verkehr gezogen

Am Montag gegen 17.25 Uhr, wurde ein 29-jähriger VW-Fahrer einer allgemeinen Verkehrskontrolle durch die Polizei unterzogen. Dabei wurde festgestellt, dass nach Umbauten an dem Fahrzeug die Betriebserlaubnis für das Fahrzeuge erloschen ist. So war der VV-Bora in unzulässiger Weise tiefergelegt und es wurde ein nicht zulässiger Sportluftfilter verbaut. Weiterhin waren beide amtlichen Kennzeichen lediglich mit Magneten befestigt. Die Weiterfahrt wurde unterbunden. Der Fahrzeugführer muss jetzt mit einer Anzeige rechnen. pol