Fahrzeug auf der A 9 ausgebrannt

Unverletzt ist eine vierköpfige Familie geblieben, als ihr in die Jahre gekommener Renault auf der Autobahn 9 in Brand geraten ist. Auf der Fahrt in Richtung Süden bemerkte der 39-jährige Fahrer aus Wunsiedel am Baustellenbeginn bei Pegnitz plötzlich starke Rauchentwicklung hinter seinem Auto. Obgleich die Bremse wirkungslos war, konnte er mittels Handbremse sein Fahrzeug zum Stehen bringen. Als die Familie den Renault verließ, züngelten bereits Flammen am Unterboden. Löschversuche durch den Fahrer und weitere Helfer waren erfolglos. Erst die eintreffende Feuerwehr aus Pegnitz löschte den Brand, konnte den Totalschaden des Fahrzeugs jedoch nicht verhindern. Die Autobahn war während der Löscharbeiten total gesperrt.