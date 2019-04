Fahrzeug angefahren

Vermutlich bereits in der Nacht vom Donnerstag auf Freitag wurde ein am Buchrasen geparkter Pkw beschädigt. Nach Spurenlage könnte ein Lkw den Wagen touchiert haben. Unter anderem wurde das Rücklicht in Mitleidenschaft gezogen. Für die anstehende Reparatur werden Kosten in Höhe von 200 Euro anfallen. Die Polizei nimmt Hinweise entgegen. pol