Fahrzeug angefahren und geflüchtet

In der Weißenbrunner Straße wurde in der Nacht zum Sonntag ein schwarzer Renault Captur mit Lichtenfelser Zulassung angefahren und beschädigt. Der unbekannte Schadensverursacher hat den gegenüber der Hausnummer 12 geparkten Pkw auf der kompletten rechten Seite angefahren und dabei einen Schaden von rund 3000 Euro verursacht. Hinweise zum Unfallverursacher nimmt die Polizei in Kronach, Telefonnummer 09261/5030, entgegen. pol