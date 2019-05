Beamte der Polizei Neustadt kontrollierten am Donnerstagabend in der Gnaileser Straße einen Autofahrer. Der 76-Jährige aus Rödental roch erkennbar nach Alkohol. Ein gerichtsverwertbarer Atemalkoholtest in der Dienststelle ergab 0,68 Promille. Ein Bußgeld von 500 Euro und ein Fahrverbot von einem Monat Dauer sind die Folge. pol