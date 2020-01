Fahrten unter Drogeneinfluss

Die Haßfurter Polizei führte am Montagvormittag in Haßfurt Verkehrskontrollen durch. Dabei wurden zwei Verkehrsteilnehmer beanstandet. Gegen 11.45 Uhr wurde in der Hauptstraße eine 50-Jährige einer Verkehrskontrolle unterzogen, da sie während der Fahrt ihr Handy benutzte. Im Rahmen der Kontrolle wurden bei der Alfa-Romeo-Fahrerin drogentypische Auffälligkeiten festgestellt. Gegenüber den Polizeibeamten gab die Frau an, am Wochenende Marihuana konsumiert zu haben. Die Weiterfahrt wurde unterbunden und im Krankenhaus Haßfurt eine Blutentnahme durch einen Arzt durchgeführt. Die Anzeige wegen einer Drogenfahrt und Handynutzung folgt. Zur gleichen Zeit konnten in der Zeiler Straße bei der Kontrolle eines Volvo-Fahrers drogentypische Auffälligkeiten erkannt werden. Sämtliche Fahrtauglichkeitstests waren bei dem 26-jährigen Fahrer auffällig. Einen Urintest verweigerte der Ertappte. Da er äußerte, am Wochenende einen Joint konsumiert zu haben, musste er zur Blutprobe. Auch ihm wurde die Weiterfahrt untersagt. Der Mann muss mit einer Anzeige wegen einer Fahrt unter dem Einfluss von Drogen rechnen.