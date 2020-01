Fahrten des VdK Ebensfeld

Für die Tagesfahrt des VdK am Donnerstag, 6. Februar, zur Altmühltaler Nudelfabrik gelten folgende Abfahrtszeiten: Kleukheim 7 Uhr; Prächting 7.05 Uhr; Ebensfeld/Sonderpostenmarkt 7.10 Uhr; Bad Staffelstein/Insel 7.15 Uhr; Bad Staffelstein/Aral 7.20 Uhr; Ebensfeld/Kübrich 7.25 Uhr; Unterleiterbach 7.30 Uhr. Es ist eine Abendeinkehr vorgesehen.

Wer Interesse hat, an der Großveranstaltung des VdK in München teilzunehmen, möchte sich in der VdK-Kreisgeschäftsstelle unter Telefon 09571/2554 anmelden. Auch wer sich schon bei Martina Buhr angemeldet hat, sollte dies auch noch in Lichtenfels tun. Wie schon angekündigt wird am Sonntag, 5. Juli, die Waldbühne in Heldritt besucht. Gespielt wird "Der wahre Jakob". Beginn ist um 15 Uhr. Ebenfalls nach Heldritt zur Waldbühne geht es am Samstag, 8. August, zur Sommeroperette "Land des Lächelns". Beginn ist um 19.30 Uhr. Am Donnerstag, 20. August, wird die Operette "Die Fledermaus" auf der Luisenburg in Wunsiedel besucht; Anmeldungen bei Martina Buhr, Telefon 09547/1397. red