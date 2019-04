Fahrt zur Wallfahrtskirche

Die Wallfahrerbruderschaft Dom lädt ein zu ihrer Wallfahrt am Samstag, 4. Mai. Die Fahrt geht zur Wallfahrtskirche auf dem Findelberg bei Saal, wo Maria als Trösterin der Betrübten verehrt wird. Am Nachmittag führt die Teilnehmer die Wallfahrt zu "Unserer lieben Frau" in Ipthausen. Abfahrt ist um 7.10 Uhr am P+R-Platz Heinrichsdamm. Zusteigemöglichkeiten gibt es an der südlichen Promenade und an der Bahnhofspost. Anmeldung erbeten bei Galbas, Telefon 0951/34548, oder bei Sauer, Telefon 0951/56335. red