Fahrt zur Universitäts- und Goethe-Stadt

Der ökumenische Senioren-Treff der Pfarrei "Sankt Elisabeth" unternimmt am Donnerstag, 12. Juli, seine Halbtages-Busfahrt zur Universitäts- und Goethe-Stadt Ilmenau nach Thüringen. Wie Treff-Leiterin Inge Büttner mitteilt, ist die Abfahrt nicht wie gewohnt um die Mittagszeit, sondern bereits um 11 Uhr, da ein weiterer Weg zurückgelegt werden muss. Die Abfahrt ist am Pfarrzentrum an der Bamberger Straße in Küps . Die Anmeldungen können ab sofort bei Inge Büttner auf dem üblichen Wege abgegeben werden.