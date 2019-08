Fahrt zur Tomatenfarm nach Feulersdorf

Der Obst- und Gartenbauverein Burgkunstadt bietet eine weitere Fahrt zu den Gewächshausanlagen der Firma Scherzer & Boss in Feulersdorf an (Tomatenfarm). Termin ist Mittwoch, 18. September. Abfahrt ist um 15.15 Uhr am Raiffeisenparkplatz in Burgkunstadt. An alle interessierten Personen ergeht hiermit Einladung. Die Führung dauert etwa zwei Stunden und ist nur für Personen geeignet, die gut zu Fuß sind. Die Anlage darf von Personen mit Herzschrittmachern nicht betreten werden (elektromagnetische Felder). Anmeldungen bei Heinz Petterich, Handy 0174/9500793. red