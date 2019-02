Fahrt zur Therme

Unter dem Motto "Reisen in christlicher Atmosphäre" bietet Pfarrer Martin Kühn (Forchheim/Gräfenberg-Thuisbrunn) für "Mehr Miteinander in den Dekanaten" am Samstag, 23. Februar, eine Badefahrt zur Frankentherme nach Bad Windsheim an.

Die Busabfahrten sind: 10.40 Uhr Obertrubach, 10.50 Uhr Egloffstein (Wanderparkplatz und Apotheke), 11 Uhr Thuisbrunn, Hohenschwärz, Neusles, 11.10 Uhr Gräfenberg (Gasthaus Brehmer und Bahnhof), 11.20 Uhr Igensdorf (Bahnhof und Friedhof), 11.25 Uhr Walkersbrunn, 11.40 Uhr Kunreuth, 12 Uhr Forchheim (Don-Bosco-Apotheke, St.-Johannis-Kirche und E-Center/ Post). Die Badezeit beträgt drei Stunden. Auf der Heimfahrt ist eine Einkehr vorgesehen. Infos und Anmeldung bei Pfarrer Martin Kühn, E-Mail pfarrer.martin.kuehn@web.de, Telefon 09191/7941433). red