Fahrt zur "Straußen-Farm"

Die KAB-Kreisverbände Kronach-Hof und Lichtenfels-Coburg-Kulmbach laden am Mittwoch, 16. Mai, zur Senioren-Studienfahrt zum Straußenhof nach Kotzenbach, zur Hofkäserei Lang in Oed und zur Mariä-Hilf-Kirche Kulmain.



Motto "Kopf hoch"

Die Fahrt steht unter dem Motto "Kopf hoch". Die Studienfahrt führt heuer zu einem "Bauernhof" mit exotischen Haustieren: nach Kotzenbach in der Gemeinde Püchersreuth (Neustadt/Waldnaab). Seit 2001 züchtet und vermarktet die Familie Franz in der Oberpfalz afrikanische Strauße. Man wird dort bei einer Führung die circa 120 Riesenvögel kennenlernen und viel über die Haltung und Zucht dieser Tiere erfahren.

Zudem kann man dort "live" die Zubereitung von Straußeneiern erleben und diese anschließend probieren. Nach dem Kaffeetrinken auf dem Hof können im Hofladen auch Straußenprodukte - Straußenwurst und Fleisch, Eier, Nudeln usw. - erworben werden. Vorher besichtigen die Teilnahmer die Kirche "Mariä Himmelfahrt" in Kulmain bei Kemnath und die Hofkäserei Lang "Käse direkt vom Bauernhof!" in Oed/Kirchendemenreuth mit Führung und Mittagsbüffet. Abfahrtszeiten und Fahrtkosten werden noch bekanntgegeben. Gäste sind willkommen. Anmeldungen bei Carol Jakob, Kronach, Telefon 09261/94205, Helene Seidel, Kulmbach Telefon 09221/ 84936, E-Mail: helene_seidel@gmx.de oder an das KAB -Büro Bamberg (Telefon 0951/91691). Anmeldeschluss ist der 30. April. red