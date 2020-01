Fahrt zur Märchenoper

Der Theaterring Hammelburg fährt am Samstag, 11. Januar, ins Mainfranken Theater Würzburg zur Märchenoper "Hänsel und Gretel" von Engelbert Humperdinck. Melodien wie "Brüderchen, komm tanz mit mir" oder der "Abendsegen" zeichnen dieses Meisterwerk besonders aus. Nach der Vorstellung ist die traditionelle Einkehr in den Bürgerbräu Weinstuben vorgesehen. Abfahrt des Busses ist um 18.15 Uhr am Weiher (Bleichrasen) und an den weiteren bekannten Haltestellen vor der Bahnbrücke in der Berliner Straße, der Kreuzung Danziger/Berliner Straße und an der Schule in Langendorf. Der Beginn der Vorstellung ist um 19.30 Uhr. Weitere Informationen und Kartenwünsche bei Herbert Schilling, Tel.: 09732/791 41. sek