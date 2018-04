Am Sonntag, 8. Juli, unternimmt der Bürgerservice der Stadt Lichtenfels eine Fahrt zur Luisenburg. Auf dem Programm steht das dramatische Volksstück "Andreas Hofer - Die Freiheit des Adlers". Ein Stück, das sicher gut auf die Luisenburg passt, und wer kennt ihn nicht, den Freiheitskämpfer Andreas Hofer, der an der Spitze der Tiroler für ihre Rechte kämpft, die verbrieft sind vom Kaiser von Österreich. Ein Freiheitskampf auf der Luisenburg in Starbesetzung. Beginn der Vorstellung: 15 Uhr. Auf der Heimfahrt ist eine Einkehr vorgesehen. Für diese Theaterfahrt sind noch Plätze frei. Anmeldung beim Bürgerservice der Stadt Lichtenfels, Zimmer 11, Telefon 09571/795-100 oder 795-187. red