Fahrt zur Landesgartenschau

Für Mitglieder des Vereins für Gartenbau und Landespflege besteht die Möglichkeit, am Samstag, 4. August, gemeinsam mit dem Gesangverein "Harmonie" die Landesgartenschau in Würzburg zu besuchen. Der Gesangverein nimmt dort am Tag der

Laienmusik teil. Abfahrt ist um 8 Uhr am Feuerwehrhaus, Rückfahrt gegen 16.30 Uhr. Interessierte sollen sich für die Fahrt baldmöglichst bei Peter Binsteiner unter Tel.: 0971/ 619 48 anmelden. sek