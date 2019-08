Fahrt zur Landesanstalt für Wein- und Gartenbau

Der Bayerische Bauernverband (BBV) veranstaltet am Dienstag, 3. September, eine Tagesfahrt zur Bayerischen Landesanstalt für Weinbau und Gartenbau in Veitshöchheim. Auf dem Programm steht eine Führung zum Thema "Quer durch den Garten". Abschließend ist eine Abendeinkehr geplant, teilt der BBV mit. An der Fahrt können auch Nichtmitglieder teilnehmen. Abfahrt ist um 12 Uhr an der BBV-Geschäftsstelle in Hofheim. Weitere Zustiege sind nach Absprache möglich. Anmeldung und weitere Informationen gibt es bei der BBV-Geschäftsstelle Hofheim (Constanze Bayer, Telefon 09523/95400). red