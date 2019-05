Fahrt zur Landesanstalt für Wein- und Gartenbau

Am Mittwoch, 19., und Freitag, 21. Juni, fahren die Waldbesitzer aus dem Bereich Altenkunstadt, Burgkunstadt und Lichtenfels nach Veitshöchheim zur Landesanstalt für Wein- und Gartenbau. Am Nachmittag findet eine botanische Führung im Rokokogarten statt. Am Montag, 24., und Mittwoch, 26. Juni, sind die Fahrten für den Bereich Bad Staffelstein, Ebensfeld und Weismain nach Eisenach. Am Vormittag geht es unter Begleitung des Revierleiters Thüringer Forst durch die Drachenschlucht. Nach dem Mittagessen geht es weiter zur Wartburg, wo eine Führung durch den Palas und das Lutherzimmer stattfindet. Für die Wanderung ist festes Schuhwerk nötig. Am Vormittag gibt es kein Alternativprogramm für Teilnehmer, die schlecht zu Fuß sind. Anmeldeschluss für die Fahrten ist Freitag, 31. Mai. Interessenten können sich bei den Ortsobleuten oder in der Geschäftsstelle (Telefonnummer 09571/73563, E-Mail wbv.lif-sta@t-online.de) anmelden. Näheres zu der Aufteilung der Ortsverbände in der Geschäftsstelle, bei den Obleuten oder auf der Homepage www.wbv-lif-sta.de. red