Der VdK-Ortsverband Katzenbach/Lauter/Waldfenster/Oehrberg veranstaltet am Samstag, 7. September, für seine Mitglieder und deren Partner eine Fahrt nach Ludwigsburg. Dort findet die weltgrößte Kürbisausstellung statt. Abfahrt ist um 7.30 Uhr in Waldfenster, 7.40 Uhr in Oehrberg, 7.45 Uhr in Katzenbach und um 7.50 Uhr in Lauter. sek