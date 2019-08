Fahrt zur Gemüsefarm nach Feulersdorf

Der Obst- und Gartenbauverein Prächting plant am Samstag, 7. September, eine Fahrt nach Wonsees/Feulersdorf zu den Gewächshäusern der Familie Scherzer. Um 14 Uhr ist dort eine Führung durch die Gewächshäuser vorgesehen. Die Kosten hierfür übernimmt der Gartenbauverein. Im Anschluss steht eine Einkehr mit Brotzeit auf dem Programm. Die Anfahrt erfolgt mittels Fahrgemeinschaften. Mitfahren können alle, die sich für die Führung durch die Gewächshäuser interessieren. Anmeldungen sind bis spätestens Samstag, 31. August, bei C. Beringer, Telefon 09573/4901, oder C. Geglein, Telefonnummer 09573/6155, möglich. red