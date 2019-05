Der Obst- und Gartenbauverein Höchstadt und Umgebung fährt am Freitag, 21. Juni, zur Gartenschau "Natur in Wassertrüdingen". Wassertrüdingen präsentiert zwei große Landschaftsparks - den Wörnitzpark und den Klingenweiherpark -, verbunden durch die malerische Altstadt, in der es zahlreiche Einkehrmöglichkeiten gibt. Abfahrt ist um 8 Uhr an der Aischtalhalle. Anmeldungen erfolgen bei Herbert Lawrenz unter Telefon 09193/4673. red