Fahrt zur Diakonenweihe

Am Samstag, 12. Oktober, wird Thomas Wolf aus Fuchsstadt in Würzburg zum Diakon geweiht. Dafür wird eigens ein Bus eingesetzt. Die Abfahrtszeit ist für 8 Uhr geplant, und die Rückkunft wird gegen 14 Uhr sein. Anmeldungen und mehr Informationen gibt es im Pfarrbüro in Elfershausen, Tel.: 09704/ 318 (Öffnungszeiten: montags, dienstags, donnerstags und freitags von 10 bis 12 Uhr und Donnerstagnachmittag von 16 bis 18 Uhr) sowie im Pfarr-büro Fuchsstadt, Tel.: 09732/ 2190 (geöffnet mittwochs von 9 bis 12 Uhr und von 14 bis 17 Uhr). sek