Die Kultur- und Freizeitfreunde Bad Staffelstein haben einen Besuch bei der "Augsburger Puppenkiste" am Samstag, 14. März, in ihr Programm aufgenommen. Gespielt wird "Das kleine Gespenst". Ausschreibungen liegen bereits im "Angerstübla" aus. Gäste sind, wie immer, willkommen. Das berühmte Marionettentheater gibt es seit mittlerweile über 70 Jahren. Es befindet sich in einem denkmalgeschützten Gebäude in Augsburg und hat sowohl Märchen als auch ernste Schauspiele im Programm. red