Fahrt zum Weimarer Weihnachtsmarkt

Am Samstag, 7. Dezember (2. Adventssamstag), veranstaltet die Blaskapelle einen Ausflug zum Weihnachtsmarkt nach Weimar. Der in der historischen Innenstadt gelegene Weihnachtsmarkt bietet auch zahlreiche Einkaufsmöglichkeiten in der Umgebung. Abfahrt ist an der Bushaltestelle um 12.30 Uhr. Die Rückankunft ist für 22.30 Uhr vorgesehen. Anmeldungen nimmt Bernhard Zillig, Telefon 0170/6506469), entgegen. Alle Mitglieder, Freunde und Gönner sind eingeladen, sich anzumelden. red