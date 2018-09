Fahrt zum Weihnachtszauber

Der FC Frankonia Eltingshausen unternimmt von Samstag, 1., bis Sonntag, 2. Dezember, eine Busfahrt zum Weihnachtszauber auf Schloss Bückeburg und zu Weihnachtsmärkten in Hannover. Abfahrt zum Schloss Bückeberg ist um 6.30 Uhr an der Schulbushaltestelle (Danzer). Gegen 18 Uhr wird nach Hannover gefahren, wo in einem zentralen Hotel übernachtet wird. Nach dem Frühstück und dem Kofferverladen werden bei einer Stadtrundfahrt die Sehenswürdigkeiten der Hauptstadt von Niedersachsen gezeigt. Nach der Rundfahrt besteht die Möglichkeit zum Weihnachtsmarktbesuch an der Lister Meile, dem Weihnachtsmarkt in der historischen Altstadt und dem Finnischen Weihnachtsdorf mit mittelalterlichem Leben. Am Nachmittag wird die Rückfahrt nach Eltingshausen angetreten. Wer mitfahren möchte, meldet sich bei Manuela Thomas unter Tel.: 09738/1557 oder 0171/802 35 05. sek