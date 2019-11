Fahrt zum Weihnachtsmarkt

Der Bayerische Bauernverband (BBV), Kreisverband Haßberge, veranstaltet am Dienstag, 10. Dezember, eine Tagesfahrt zum Weihnachtsmarkt nach Fürth. Neben dem Besuch des Marktes steht eine Stadtführung auf dem Programm. Die Abfahrt ist gegen 9 Uhr an der BBV-Geschäftsstelle in Hofheim. Weitere Zusteigemöglichkeiten sind nach Absprache möglich. Zur Fahrt sind auch Nichtmitglieder willkommen. Anmeldung und weitere Informationen gibt es in der BBV-Geschäftsstelle in Hofheim (Telefon 09523/95400). red