Fahrt zum Weihnachtsmarkt

Der VdK-Ortsverband fährt am Samstag, 7. Dezember, zum Weihnachtsmarkt nach Weiden in der Oberpfalz. Abfahrt ist um 10 Uhr an der Bushaltestelle Schindhelm in Schmölz. Eine Station auf der Fahrt wird der Outlet-Shop der Firma Witt in Weiden sein. Vor Einbruch der Dunkelheit geht es zum eigentlichen Ziel, dem Weidener Weihnachtsmarkt. Bei der Rückreise ist eine Einkehr in der "Frankenfarm" in Himmelkron geplant. Gegen 21 Uhr erfolgt die Rückkehr nach Schmölz. Es sind auch Nichtmitglieder und Mitglieder aus anderen Verbänden zur Mitfahrt eingeladen. Anmeldungen sind bei Fritz Eckerl, Rufnummer 09264/992609, oder Bianka Eckerl (09264/995777) möglich. red