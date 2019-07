Die Bayreuther Gruppe des Frankenbunds fährt am Samstag, 17. August, in Fahrgemeinsaften zum bud dhistischen Waldkloster Muttodaya in Herrnschrot im Landkreis Hof. Dort sind ein Vortrag, Abendmeditation sowie Gespräche mit den Mönchen von 18 bis 21.30 Uhr geplant. Treffpunkt ist um 17 Uhr am Volksfestplatz. Infos unter Tel. 0921/30321 (Blüchel). red