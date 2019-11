Fahrt zum Teemuseum

Der nächste Tagesausflug der Freunde des BRH findet am Donnerstag, 14. November, statt und führt nach Neustadt/Aisch und Abtswind. Im Gasthof "Zur Sonne" ist Mittagessen. Anschließend fährt der Bus nach Abtswind zum Tee- und Kräuterladen Kaulfuss mit Museum. Bei einer Führung werden die Gewürze und Tees vorgestellt. Es ist das größte private Gewürzmuseum der Welt. Anschließend geht es zurück.

Abfahrt ist um 9.50 Uhr am Massaplatz, 10 Uhr am Berliner Platz, 10.03 am Burkardus Wohnpark und 10.05 Uhr am Wendelinus. Die Rückkehr erfolgt gegen 18 Uhr. Anmeldungen nimmt Auto Ziegler, Tel.: 0971/2805 entgegen. Für weitere Rückfragen steht Hans-Peter Kreutzberg, Tel.: 0971/785 13 66, zur Verfügung. sek