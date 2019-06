Fahrt zum "Tag der Franken"

Erstmals seit der "Tag der Franken" begangen wird, findet er in diesem Jahr länderübergreifend statt, und zwar im oberfränkischen Neustadt bei Coburg und im thüringischen Sonneberg. Franken ist und war historisch immer schwer zu (be)greifen, seine Grenzen sind nicht eindeutig zu bestimmen. Ein Nachteil ist das jedoch nicht, denn darin äußert sich die Offenheit Frankens. Noch heute fühlen sich die Südthüringer im Raum Sonneberg historisch und kulturell Franken zugehörig. Seit geraumer Zeit haben die beiden Städte den diesjährigen Festtag auch vorbereitet. Der Heimatverein Herzogenaurach bietet die Möglichkeit, die Festlichkeiten und Ausstellungen am Sonntag, 7. Juli, zu besuchen und die beiden Städte näher kennenzulernen. Abfahrt ist um 8 Uhr am Omnibusbahnhof an der Schütt in Herzogenaurach. Anmeldungen, auch für Nichtmitglieder, nimmt "Tanja's Reisewelt" in der Ritzgasse 6 entgegen. Dort erhält man auch ein Merkblatt mit dem genauen Tages- und Reiseablauf. gä