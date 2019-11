Fahrt zum Sternschnuppenmarkt

Der VdK-Ortsverband Bad Bocklet unternimmt am Donnerstag, 12. Dezember, eine Fahrt nach Wiesbaden auf den Sternschnuppenmarkt. Die Teilnehmer können dort das festlich geschmückte Kurhaus bestaunen und in den Straßen und Gassen einen echten Weihnachtstraum erleben. Abfahrt ist um 11 Uhr am Feuerwehrhaus Großenbrach, um 11.05 Uhr in der Ortsmitte Bad Bocklet und um 11.10 Uhr am Schloss Aschach. Die Rückfahrt erfolgt um 17 Uhr. Zum Abendessen wird im Gasthof "Zum Biber" in Speicherz eingekehrt. Anmeldungen sind ab sofort bis spätestens 1. Dezember bei Siegbert Holzheimer unter Tel.: 09708/ 412 möglich. sek