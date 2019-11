Fahrt zum Steinacher Weihnachtsmarkt

Der Haßbergverein Königsberg fährt am Samstag, 7. Dezember, mit der Bahn zum Steinacher "Griffel- und Weihnachtsmarkt" in Thüringen. Das Schloss in Steinach und die festlich beleuchteten Straßen bilden die Kulisse für einen besonderen Weihnachtsmarkt. Neben vielen Händlern ist das Deutsche Schiefermuseum mit seinem Sortiment vertreten. Interessierte werden gebeten, sich bis 5. Dezember beim Organisator unter Telefon 09525/8352 anzumelden. Die Abfahrt mit Pkw zum Bahnhof in Haßfurt ist um 11.45 Uhr am Hallenbad in Königsberg. Der Zug fährt um 12.16 Uhr ab. Die Rückkunft in Haßfurt ist laut Verein um 19.41 Uhr. red