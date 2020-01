Fahrt zum Spiel in der Allianz-Arena

Die Stadiontour der städtischen Jugendarbeit geht in die nächste Runde. Am Freitag, 21. Februar, geht es nach München in die Allianz-Arena. Anmeldungen für die Tour können ab sofort vorgenommen werden und sollten am besten so schnell wie möglich erfolgen. Am 23. Spieltag empfangen die Bayern aus München den Aufsteiger aus Paderborn. Gemeinsam mit dem "Fanclub Waldsachsen" fahren die städtischen Betreuer mit den Teilnehmern nach München und fiebern mit.

Anmelden dürfen sich Kinder ab zehn Jahren, Jugendliche und Erwachsene. Auch begleitende Eltern können sich anmelden. Info und Anmeldung unter: www.badkissingen.ferienprogramm-online.de Bei telefonischen Rückfragen steht die Stadt Bad Kissingen, Referat Jugend, Familie und Soziales unter Tel.: 0971/807 43 01 zur Verfügung. sek