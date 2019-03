Fahrt zum Spanferkelessen

Die nächste Tagesfahrt der Freunde des BRH ist für Donnerstag, 14. März, geplant und führt nach Nüdlingen. Fast jeder ist schon sehr oft durchgefahren, hat aber das Heimatmuseum bisher noch nicht besucht. Das soll sich jetzt ändern. Die Teilnehmer erhalten eine fachkundige Führung. Anschließend fährt der Bus nach Strahlungen zum Spanferkelessen im "Schwarzen Adler". Gut gestärkt geht es weiter nach Ostheim v. d. Rhön. Dort ist die Kaffeepause, oder es können Ostheim und die Kirchenburg erkundet werden. Abfahrt ist um 9.50 Uhr am Massaplatz, 10 Uhr am Berliner Platz, 10.03 Uhr am Burkardus Wohnpark und 10.05 Uhr an den Postgaragen. Die Rückkehr ist für zirka 18 Uhr geplant. Anmeldungen sind bei Firma Auto Ziegler, Tel.: 0971/ 2805 vorzunehmen. Nähere Auskünfte erteilt Hans-Peter Kreutzberg, Tel.: 0971/ 785 13 66. sek