Fahrt zum Seenland in die Oberpfalz

Der Treffpunkt Aktive Bürger Forchheim unternimmt am Montag, 14. Oktober, eine Tagesfahrt zur Oberpfälzer Seenlandschaft. Nach der Ankunft in Wackersdorf stehen einen zweistündige Führung, Mittagessen und die Weiterfahrt zum Steinberger See auf dem Programm. Für diejenigen, die die weltgrößte Erlebnisholzkugel besichtigen wollen, ist genügend Zeit vorhanden. Die Ankunft in Forchheim wird gegen 20 Uhr sein. Anmeldung und Bezahlung im Büro des Treffpunkts Aktive Bürger in der Nürnberger Straße 15 in Forchheim, Telefon 09191/66220. red