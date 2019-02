Fahrt zum Politischen Aschermittwoch

Der CSU-Kreisverband unternimmt am Aschermittwoch eine Busfahrt nach Passau zum Politischen Aschermittwoch in der Dreiländerhalle. Alle Mitglieder und Freunde sind eingeladen, die Reden des neuen Parteivorsitzenden Markus Söder und des EU-Spitzenkandidaten Manfred Weber zu erleben. Der Bus startet am Mittwoch, 6. März, um 3.45 Uhr ab Steinberg (Firma Buckreus). Der Zustieg ist möglich in Kronach am Kaulanger um 3.50 Uhr und in Küps an der Katholischen Kirche um 4 Uhr. Interessenten können sich unter Telefon 09261/962760 anmelden oder per E-Mail an Kreisverband@Frankenwald-csu.de. red