Die Soldatenkameradschaft Wildenberg wird am Sonntag, 21. Juli, die 100-Jahr-Feier ihres Patenvereins Kirchlein besuchen. Die Teilnehmer treffen sich um 11 Uhr zum Frühschoppen direkt am Sportgelände in Kirchlein. Die Aufstellung zum Festzug ist gegen 13 Uhr. Wer Fahrgelegenheiten benötigt, kann sich bei Sven Löhlbach (Telefon 0151/64029575), Marco Hühnlein (0171/2927448) oder Patrick Tauber (0151/11517263) anmelden. dw