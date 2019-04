Fahrt zum Musical "Kiss me, Kate!" in Hof

Für alle Theaterfreunde bietet die Kolpingsfamilie Kronach eine Fahrt ans Theater in Hof an. Start ist am Samstag, 11. Mai, um 18 Uhr am Kaulanger in Kronach. Mit dem Bus geht es zur Abendvorstellung von "Kiss me, Kate!" nach Hof und im Anschluss daran wieder zurück nach Kronach. Anmeldungen für die Theaterfahrt sind noch bis kommenden Montag bei Ingrid Nadler (Telefon 09261/3525) oder Matthias Simon (Telefon 09261/950594) möglich. red