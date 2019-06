Fahrt zum Modemarkt Adler mit Schifffahrt

Am Dienstag, 9. Juli, veranstaltet die BBV-Touristik GmbH (Bayerischer Bauernverband) eine Tagesfahrt zum Modemarkt Adler. Hier kann mit einem Sonderrabatt von 25 Prozent auf verschiedene Artikel eingekauft werden. Im Anschluss findet ab Wertheim eine Schifffahrt statt. An dieser Veranstaltung können auch interessierte Nichtmitglieder des Bayerischen Bauernverbandes teilnehmen. Abfahrt ist um 7.30 Uhr in Hofheim an der Geschäftsstelle. Weitere Zustiege sind nach Absprache möglich. Für die Anmeldung und nähere Informationen wenden sich Interessierte bitte an die BBV-Geschäftsstelle Hofheim, Constanze Bayer, Telefonnummer 09523/9540-0. red