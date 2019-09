Fahrt zum "Marsch des Lebens" nach Berlin

"Ja zum Leben - für ein Europa ohne Abtreibung und Euthanasie! Keine Selektion von Menschen mit Behinderung!" - Gegen Unrecht durch Töten im Mutterleib stehen Menschen aus ganz Deutschland auf beim Berliner "Marsch für das Leben". Pfarrer Friedrich Schröter (Bayreuth), Pfarrer Thomas Bruhnke (Heiligenstadt), Pater Richard Brütting (Forchheim/-Nürnberg) und Pfarrer Martin Kühn (Forchheim/Thuisbrunn) organisieren eine gemeinsame Busfahrt nach Berlin zum "Marsch für das Leben". Termin ist am Samstag, 21. September. Für die Teilnahme ist eine verbindliche Anmeldung an Pfarrer Kühn, E-Mail pfarrer.martin.kuehn@web.de, Telefon 09191/7941433, oder Pfarrer Bruhnke, Telefon 09198/332, erbeten. Abfahrten sind um 5 Uhr an der St.-Johannis-Kirche in Forchheim, um 5.15 Uhr beim DM-Markt in Ebermannstadt und um 5.25 Uhr am Bürgerhaus in Heiligenstadt. red