Fahrt zum Kunigundentag

Die katholische Pfarrei St. Kilian hat in den kommenden Tagen folgende Termine im Kalender stehen:

In der Schwesternhauskapelle ist am morgigen Dienstag um 8 Uhr Gottesdienst.

Am Herz-Jesu-Freitag, 7. Februar, wird nach dem 8 Uhr-Gottesdienst in der Pfarrkirche das Allerheiligste zur Anbetung bis 9 Uhr ausgesetzt. In Reundorf ist am Freitag, 7. Februar, um 19 Uhr Gottesdienst.

Den nächsten Gottesdienst mit Kinderkirche feiert die Pfarrgemeinde am Sonntag, 9. Februar, um 10.30 Uhr in der Pfarrkirche.

Der Katholische Frauenbund Bad Staffelstein fährt gemeinsam mit dem KDFB Lichtenfels am 29. Februar zum Kunigundentag nach Bamberg. Die Abfahrt des Busses ist um 8 Uhr in Bad Staffelstein am Marktplatz, gegenüber der Stadtapotheke. Wer Interesse hat mitzufahren, sollte sich umgehend bei Sabine Keim, Tel. 0176/43218130, anmelden. Einzelheiten sind aus den Flyern am Schriftenstand zu ersehen.

? Anmeldungen für die Katholische Kindertagesstätte St. Anna werden am Montag, 9. März, und Dienstag, 10. März, jeweils von 12.30 bis 16.30 Uhr in der St.-Anna-Straße 12 in Bad Staffelstein entgegengenommen. Es können jene Kinder angemeldet werden, die ab 1. September 2020 den Kindergarten oder die Kinderkrippe besuchen möchten.

Die Kur- und Urlauberseelsorge lädt ein zur Veranstaltung "Familienbande" - Kino und Gespräche über Familiennetze und die Verstrickungen, die darin liegen können. Infos zur Filmauswahl gibt es unter der Telefonnummer 09573/2227880. Die Veranstaltung beginnt im Evangelischen Gemeindehaus, Balthasar-Neumann-Str. 4, am Freitag, 7. Februar, umd 19.30 Uhr. red