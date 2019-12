Fahrt zum Kugelmarkt nach Lauscha

Der Obst- und Gartenbauverein Wiesenttal

organisiert am Samstag, 7. Dezember, eine Fahrt zum Kugelmarkt in die Glasbläserstadt Lauscha (Thüringen). Abfahrt ist um 9.30 Uhr in Muggendorf, um 9.35 Uhr in Streitberg. Auf dem Programm steht unter anderem ein Halt im ehemaligen Grenzdorf Heinersdorf, die Fahrt nach Buchbach zum "Frankenwald-Dom" und der Kugelmarkt in Lauscha. Eine weitere Zustiegsmöglichkeit gibt es in Buttenheim. Die Ankunft in Wiesenttal ist für 21 Uhr geplant. Anmeldungen bei Norbert Jungkunz unter Telefon 09196/998204 oder via E-Mail an norbert.jungkunz@t-online.de.