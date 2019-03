Fahrt zu "Rigoletto"

Die Aufführung der Oper "Rigoletto" von Giuseppe Verdi auf der weltweit größten Seebühne in Bregenz steht im Zentrum einer Fahrt, die die Volkshochschule Bamberg-Land in der Zeit vom 3. bis 5. August anbietet. Ebenfalls auf dem Reiseprogramm stehen eine Stadtführung durch Bregenz, eine Führung "Hinter den Kulissen der Festspiele", eine Führung durch Feldkirch und auf dem Rückweg eine Führung durch Ravensburg. Die Gruppe ist untergebracht im "Best Western Hotel Leonhard" in Feldkirch. Die Fahrt wird begleitet von Sigrid Radunz-Fichtner, Lichtenfels. Für diese Fahrt sind noch einige Plätze frei.

Nähere Auskünfte erteilen die Volkshochschule Bamberg-Land und Sigrid Radunz-Fichtner, Telefon 09571/88835, oder per E-Mail unter sr-reisen@web.de. red