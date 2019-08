Der Obst- und Gartenbauverein unternimmt am Samstag, 7. September, um 12.45 Uhr eine Fahrt zu den Gewächshäusern nach Wonsees. Treffpunkt ist hierzu am Feuerwehrplatz zur Bildung von Fahrgemeinschaften. Die Führung beginnt um 14 Uhr. Anmeldungen sind noch bis Samstag, 31. August, bei C. Beringer, Telefon 09573/4901, oder C. Geglein, Telefon 09573/6155, möglich. red