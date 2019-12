Fahrt zu den schönsten Krippen in Schönstatt

Vom 28. bis zum 29. Dezember wird eine Busfahrt nach Schönstatt bei Koblenz angeboten. Sie führt zu den schönsten Krippen in Schönstatt. Es besteht die Möglichkeit zur Teilnahme an der Aktion "10 Minuten an der Krippe" und der Besuch des Weihnachtssingens mit dem Konzertorchester Koblenz und dem Vokalensemble der Schönstätter Marienschwestern. Ein Kostenbeitrag wird erhoben. Die Abfahrt am Samstag, 28. Dezember, ist um 8 Uhr auf dem Marienberg bei Dörrn-wasserlos. Die Ankunft in Schönstatt ist um etwa 13 Uhr. Heimfahrt ist am Sonntag, 29. Dezember, gegen 13 Uhr in Schönstatt geplant. Weitere Informationen und Anmeldung unter der Rufnummer 09542/7635. red