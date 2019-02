Fahrt zu den Luisenburgfestspielen

Am Sonntag, 25. August, fährt die Kolpingsfamilie Forchheim nach Wunsiedel zu den Luisenburgfestspielen. Besucht wird die Operette "Ein Walzertraum" von Oskar Strauß. Anmeldungen sind noch möglich unter Telefon 09191/31551. Abfahrt ist um 10 Uhr am Rathausplatz in Forchheim. red