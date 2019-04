Fahrt zu den Luisenburg-Festspielen

Das Kreiskulturreferat bietet am Sonntag, 1. September, eine Busfahrt zu den Luisenburg-Festspielen an. Die Elbland-Philharmonie Sachsen führt "Fidelio", die einzige Oper von Ludwig van Beethoven, auf. Busabfahrt ist um 9 Uhr. Die Nachmittagsvorstellung erlaubt eine Rückkunft in Bad Kissingen gegen 21 Uhr. In der Mittagszeit wird das Bayreuther Sommerschlösschen mit Freilichtbühne "Sanspareil" besucht. Anschließend wird in einem Nachbardorf zum Mittagessen eingekehrt. Näheres ist bei Firma Auto-Ziegler (Tel.: 0971/ 2805), ab 15. April im Reisebüro am Regentenbau zu erfahren. sek